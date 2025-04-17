Степь гудит от копыт: численность сайгаков в регионе превысила миллион голов, и аграрии бьют тревогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV. За последние пять лет популяция этих степных антилоп выросла в разы - и теперь они уже не просто гости на полях, а настоящая стихийная сила, сметающая на своём пути всё - от пшеницы до пастбищ.

Аграрий Юрий Заикин, 35 лет работающий на земле, рассказывает: его поля в Жангельдинском районе ежегодно теряют до трети урожая. Причина — миграционные потоки сайгаков, проходящие прямо через сельхозугодья.

"Пробежало 5 тысяч голов — и всё, считай, поле можно запахивать заново. Ничего не боятся: ни дронов, ни мотоциклов. Даже на людей стали нападать!", - возмущён Заикин.

Но проблема не только в урожае. Сайгаки вытаптывают и пастбища, и сенокосы. Фермеры опасаются, что с майским окотом численность животных вновь резко вырастет - и тогда экосистема региона и сельское хозяйство окажутся на грани конфликта.

Министерство экологии уже готовит меры по контролю численности, но подчёркивает: никакого отстрела. Вместо этого - научный подход. Ведётся работа по нанесению миграционных маршрутов сайги на карту, а также - пересмотру границ сельхозугодий, особенно в зонах, где животные традиционно окотятся.

"Сайга рожает в одних и тех же местах каждый год. Мы стараемся сохранить эти территории как особо охраняемые", - объясняет Аскар Абдрахманов, представитель комитета лесного хозяйства.

Однако фермеры опасаются, что пересмотр границ может ущемить их права. В Минэкологии уверяют: землю у аграриев забирать не будут. Пока основной упор - на мониторинг и отпугивание животных с помощью инспекторов и техники.

"Мы не против сайги. Но когда из-за неё люди теряют бизнес, урожай и будущее - нужен баланс", - говорят фермеры.

Ранее мы сообщали, что 14 тысяч туш сайгаков уничтожили в области Улытау.