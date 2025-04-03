"КазАвтоЖол" прокомментировал информацию в социальных сетях о засыпке ям песчано-гравийной смесью, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящий момент погодные условия не позволяют запустить асфальтобетонные заводы и, соответственно, укладывать горячий асфальт. Чтобы не оставлять дорожное покрытие в аварийном состоянии, сотрудники дорожных служб временно используют песчано-гравийную смесь для засыпки выбоин", - говорится в сообщении.

Как уверяют специалисты, такое решение - распространённая практика в межсезонье и при неблагоприятной погоде. Оно позволяет предотвратить дальнейшее разрушение дороги, снизить вероятность ДТП и сделать проезд более безопасным.



В компании заверили , что по мере улучшения погодных условий и запуска асфальтобетонных заводов работы по ремонту дорог будут продолжены уже с применением асфальтового покрытия.