"Не апокалипсис" : второй день в Павлодарской области тушат степные пожары

Фото: inform.kz

Пользователи соцсетей публикуют видеоролики, где под эпичную музыку на горизонте появляются клубы дыма и марево вдалеке, снятые с разных ракурсов из разных населённых пунктов. "Похоже на апокалипсис", комментируют павлодарцы видео. В ДЧС Павлодарской области уточнили информацию о пожаре, передаёт BaigeNews.kz.

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Как сообщили в ДЧС, 8 октября пойма горела на разных сторонах Иртыша: на территории сельской зоны Аксу, Павлодарского и Майского районов. Степь полыхала на трёх разрозненных очагах на границе трёх районов, которые потушили в этот же день, однако в воскресенье огонь вернулся.

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"9 октября в 10:27 поступило сообщение о загорании в Майском районе. На ориентировочной площади 25 гектаров горят сухая трава, камыш и скошенное сено вблизи села Басколь. В тушении принимают участие силы и средства ДЧС Павлодарской области, Павлодарского лесничества, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований. Задействованы 11 единиц техники и 49 человек. К месту загорания подвозят воду и ГСМ", — рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

В ведомстве уточнили, что горит только степь, населённым пунктам и лесному фонду огонь не угрожает. Жертв и пострадавших нет.