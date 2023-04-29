Не Алаколем единым. Бухтарминское водохранилище - жемчужина Восточного Казахстана

Фото: Дмитрий Чернов

Новой туристической Меккой Восточного Казахстана может стать побережье Бухтарминского водохранилища, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Именно в его благоустройство в ближайшие несколько лет планируется вложить миллионы тенге и в результате привлечь сотни тысяч туристов, причём не только со всего Казахстана и соседней России, но и ближайших стран.

По аналогии с Алаколем

Про грандиозные планы относительно Бухтарминского побережья первым заговорил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ещё в прошлом году, назвав его не иначе как лучшим курортом Казахстана. И надо отдать ему должное – на столько амбициозные планы глава Восточного Казахстана имеет право.

"Надо менять свой крен: с развития озера Алаколь, куда мы инвестировали 17 миллиардов тенге, на свой Бухтарминский берег", - заявил Даниал Ахметов во время очередного выступления.

Он заверил, что понадобится на это три года. По его словам, Бухтарминский берег имеет огромные шансы привлечь отечественных туристов, отдыхающих на Алаколе, Боровом и Капчагае, на свои берега.

"Побережье будет конкурентом любому другому курортному месту нашей страны. Возможно мы превзойдем их. Почему я в этом уверен? Только наша область обладает природными ресурсами пантолечения", - уверен глава региона.

Стоит отметить, что пантолечение – лишь одно из многих направлений, которые вполне реально успешно развивать в Восточном Казахстане в сфере туризма.

А сравнивать есть с чем. Яркий пример – преобразование побережья озера Алаколь, которое за несколько лет из обычного побережья, где кроме "дикарей" и местного населения, приезжающего рыбачить, мало кого можно было встретить. Теперь же здесь – новые отстроенные коттеджи и санатории, множество кафе и ресторанов, прогулочные зоны, детские игровые площадки, обустроенный для купания берег и, конечно же, визитная карточка побережья – Арбат. А вместе с этим – сотни тысяч туристов не только из ВКО, но и всего Казахстана, а также ближнего зарубежья. Однако с разделением региона побережье Пёстрого озера стало относиться к области Абай.

А значит, Восточному Казахстану необходимо развивать свою зону отдыха.

Берег левый, берег правый

Итак, почему именно Бухтарма? Именно так восточнокахзахстанцы называют водохранилище, которое, кстати, было создано искусственно. В 1960 году началось заполнение территории водой с помощью плотины Бухтарминской ГЭС. Сегодня оно состоит из двух участков: речного - по долине реки Иртыш, и озера Зайсан, на месте которого образовался широкий плёс.

Интерес к этим местам проявляла Екатерина II, кроме того именно здесь в своё время селились раскольники, бежавшие в тайгу от царя.

Позже тут останавливались такие учёные из Германии и России, как А. Гумбольдт, Г. Розе, Г. Гельмерсен, Г. Спасский, Г. Щуровский и многие другие.

Более того, по указу царя Александра I в начале ХIХ века на Алтай были направлены два профессиональных художника Андрей Петров и Емельян Корнеев. Им надо было запечатлеть виды Колывано-Воскресенских заводов. Но столичные художники были настолько очарованы и заворожены местной природой, что не могли её не запечатлеть. Петров так отозвался об увиденном: "…места, преизобильные величественными картинами, которые едва ли в чём уступят альпийским или швейцарским, а дикостью и ужасной страшностью своею превзойдут оные".

Сегодня же Бухтарминское водохранилище и его окрестности больше ассоциируются с Алтайскими горами и невероятным живописным краем, где находится. Сюда ежегодно направляются сотни тысяч туристов, причём, не только на само водохранилище. Горы с заснеженными вершинами, степи, горные реки, непроходимая тайга, скалы, "альпийские" луга – всё это Бухтарма.

Что касается самого водохранилища, или моря, как его обычно называют из-за размеров, то его давно облюбовали отдыхающие. Кстати, Бухтарминское водохранилище, площадь которого превышает 5 400 квадратных метра, входит в десятку крупнейших искусственных водоёмов мира. Базы отдыха раскинулись на самом берегу Бухтарминского водохранилища. И от Усть-Каменогорска находятся всего в 80-150 километрах, причём, как на левом, так и на правом берегах, с той лишь разницей, что на одном берегу будут леса, скалы, а на втором – степь, ковыль, ветер.

Только неподалеку от посёлка Новая Бухтарма расположено около 100 баз отдыха. По данным мониторинга, побережье здесь ежегодно посещают свыше 300 тысяч человек. Другой момент, что множество домиков, раскиданных по побережью, в большей степени неблагоустроены, мест для развлечений, кроме пляжа и самого водохранилища, немного. Поэтому и возникла идея – максимально облагородить территорию и создать все условия для беззаботного отдыха, который, кстати, может быть не только летом, но и в зимний период, в отличие опять же от Алаколя. В холодное время года в этих краях невероятно красиво – заснеженные ели, горы, которые обрамляют всё побережье.

Неслучайно в 2021 году сюда в отпуск приезжал президент РК Касым-Жомарт Токаев, чем кстати, не очень удивил местное население:

"Первые люди государства частенько к нам приезжают. Могут и на Бухтарме отдыхать, а могут и дальше – на Рахманы отправиться. Опять же наша природа… Ну где ещё такое разнообразие встретите? А воздух? Чувствуете? Чистейший! За этим к нам и едут – насладиться тишиной. Первозданной красотой и надышаться воздухом", - рассказывает жительница поселка Новая Бухтарма Мария Оскольцева.

Кстати, по её словам, ещё в 2021 году, после приезда президента, местные жители ждали серьёзных преобразований, но так и не дождались.

"Главное, здесь дорогу сделать и побережье облагородить. Затраты окупятся махом. К нам и так едут отовсюду – в разгар сезона даже местное население домики заранее резервируют, а что говорить, если красоту наведут", - рассуждает Мария Оскольцева.

Кстати, по данным управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области, побережье Бухтарминского водохранилища вошло в ТОП-50 перспективных региональных объектов Карты туристификации в рамках Госпрограммы развития туризма до 2025 года.

Срок – три года

Центром нового кластера определили посёлок Новая Бухтарма. Серьёзные изменения здесь начнутся уже в этом году. Они, уверены чиновники от туризма, смогут привлечь на побережье в ВКО сотни тысяч отдыхающих.

"Колоссальное преобразование коснётся, в первую очередь, центра. Это и развлекательная часть, и просто парковая зона, также и спортивные объекты. Кроме этого здесь будет построен Арбат протяженностью более километра. Он будет вести непосредственно к побережью Бухтарминского водохранилища. Есть в планах и ремонт центральных улиц посёлка - Абая и Школьной, а также обновление всей системы освещения. В дальнейшем в посёлке появятся фонтаны и даже специальная концертная зона, асфальтированные тротуары. В общем предусмотрено всё для комфортного и интересного отдыха", - рассказал руководитель отдела туризма района Алтай Арман Аскатов.

Перспективы по развитию посёлка местное население встретило с энтузиазмом.

"Наш посёлок всегда цвёл. Но со временем пришёл в упадок – то отопления не было, то работы у людей. Многие перебиваются временными заработками – только в летний период, когда через посёлок едут туристы на базы отдыха, можно им продать рыбу, плавательные и пляжные принадлежности. Хорошо бы Новой Бухтарме вернуть былую славу, ведь из посёлка можно сделать курортный городок. Поэтому мы только "за" преобразования, - говорит пенсионерка Ольга Петровна Макушина.

В общем, есть, что выбрать, а главное в данной ситуации – есть, что развивать и с чем работать для привлечения туристов. А планы большие. Уже к лету здесь начнутся масштабные работы. Заместитель акима района Алтай Сергей Охременко презентовал генеральный план дальнейшего развития. Кроме вышеперечисленного, он включил в себя общественный пляж и парк отдыха. Кроме этого за счёт средств, выделенных на развитие туристической отрасли, в планах благоустроить и сам посёлок. А это - облагородить скверы, парки и памятники, озеленить улицы, даже - провести капремонт врачебной амбулатории, привести в порядок детско-юношескую спортивную школу и построить новую общеобразовательную школу на государственном языке.

На сегодняшний день определены три этапа развития туризма здесь. Подробно о них рассказал заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области Марат Кабаков. По его словам, на данный момент согласно поручению главы региона Даниала Ахметова по развитию туристической зоны в посёлке Новая Бухтарма, уже вовсю готовятся к началу благоустройства.

"Всего определили три этапа. Первый - начнётся в текущем году. Будет благоустроен центр посёлка Новая Бухтарма, в том числе проведён ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения, капитальный ремонт дорог, благоустроена территория центральной части посёлка. Всего в срок до 30 октября будет установлено 369 светоточек и опор освещения", - сказал Марат Кабаков.

Второй этап проекта будет завершён к концу прошлого года. На этот период придётся благоустройство пешеходной прогулочной зоны Арбат и общественного пляжа. Также предусмотрено возведение пожарного поста и гаражного бокса.

Во время реализации третьего периода построят парк в районе кафе "Кочевник" что расположено как раз по дороге на базы, за посёлком Новая Бухтарма. Также возведут детские площадки для игр, вело-прогулочную зону, ряд кафе, летнюю сцену и архитектурные формы.

Проблемы есть

Впрочем, есть и сложности. Их отмечают как предприниматели, которые занимаются здесь развитием туризма, так и чиновники. По словам Сергея Охрименко, в прошлом году сократился на 10 процентов койко-фонд, что по мнению чиновника, говорит только об одном – о сокрытии доходов со стороны предпринимателей.

"Если в 2021 году номерной фонд был 9 500, то в 2022 году он стал официально 9 000. Куда делось 500 номеров – тоже вопрос. Оборот за прошлый год составил всего 634 млн тенге, по официальным данным, хотя мы понимаем, что оборот этот намного больше", – отметил Сергей Охременко.

По словам самих предпринимателей, в рыночных условиях и абсолютной конкуренции им приходиться выживать самостоятельно. Например, Ольга Сидоренко – владелица небольшой базы на побережье Бухтармы. На базе всего 12 домиков. Все они не новые – 1970-х годов постройки, поэтому, прежде чем удалось получить хоть какую-то прибыль от бизнеса, им с мужем пришлось капитально вложиться – отремонтировать строения, дорогу на базу, благоустроить территорию внутри, очистить пляж, построить несколько туалетов и установить душевые кабины.

"Мы - честные предприниматели. Работаем официально, поэтому и не можем позволить себе снижать цены, как соседние базы. Например, готовясь к очередному сезону, мы сдаём землю, воду на пробу. Только экспертиза обходится в полмиллиона. Добавьте сюда текущие расходы, обработка от клещей. В общем, хотелось бы не только грандиозных планов от государства, но и реальной поддержки. Одно дело делаем", - рассуждает Меруерт Садыкова.

Ещё одна серьёзная проблема, по мнению, как бизнесменов, так и представителей власти – местные дороги, по большей части, именно та, что ведёт к самой Новой Бухтарме. Достаточно крутые горные серпантины, а также разбитая трасса могут отбить желание у кого угодно приехать в этот живописный край. Выход есть – окончание начатого несколько лет назад строительства дороги в объезд Осиновского перевала. По словам дорожников, дело всё-таки сдвинулось с мёртвой точки. Уже в этом году пойдут конкурсные процедуры и начнётся реконструкция нескольких километров дороги. В целом проект занимает 19 месяцев. Без учёта зимнего периода его завершение планируется на 2025 год. И тогда время в пути от Усть-Каменогорска до посёлка Новая Бухтарма составит менее часа, причём, по хорошей, неопасной дороге.

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