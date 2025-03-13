  • 13 Марта, 19:06
  • BAIGENEWS

НДС, вузы, бизнес: О чем говорили на секциях Нацкурултая?

Подробнее о предложениях и инициативах прозвучавших во время обсуждения смотрите в нашем обзоре.

Сегодня, 18:25
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:25
Сегодня, 18:25
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Фото: BaigeNews.kz

Съемочная группа BaigeNews.kz весь день провела на рабочих секциях Национального курултая. К своему завершению подошли еще две - "Социально-экономическое развитие" и "Образование и наука". Какие предложения озвучили участники обсуждения? Смотрите в нашем материале. 

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