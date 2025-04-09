В Мажилисе обсудили ключевые положения предстоящей налоговой реформы. Депутаты предложили установить порог обязательной регистрации по НДС на уровне 40 миллионов тенге, а саму ставку – повысить до 16%. В Правительстве согласились и пошли на копромисс. Также рассматривался вопрос введения дифференцированных ставок для различных отраслей. Свою оценку предложенным мерам дал экономист Дармен Садвакасов. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Понижение порога НДС и ставка 16%: компромисс на фоне дефицита

По словам Садвакасова, снижение порога регистрации по НДС до 40 млн тенге и ставка налога в 16% – результат длительных обсуждений между правительством, депутатами, экспертным сообществом и бизнес-ассоциациями. Изначально предлагалась более жёсткая версия – ставка 20% и порог в 15 млн тенге.

"Сейчас мы видим некоторое смягчение реформы. Безусловно, речь идёт о стабилизации государственных финансов. Казахстан переживает острый бюджетный кризис – дефицит бюджета достигает 10 трлн тенге без учёта трансфертов из Нацфонда. Это "пожар", который невозможно долго игнорировать", - подчеркнул эксперт.

По его словам, за счёт повышения НДС и изменения порогов государство может дополнительно получать 4–5 трлн тенге ежегодно. Эти средства пойдут на социальные расходы, модернизацию инфраструктуры и стабилизацию долга, расходы на обслуживание которого уже сопоставимы с целыми секторами экономики.

Оптимальный НДС: постепенность важнее скачка

Дармен Садвакасов также отметил, что ставка НДС в 16% и снижение порога до 40 млн тенге – наиболее сбалансированное решение.

"Резкое повышение налогов может привести к росту теневого сектора. Бизнес уходит в кэш, люди теряют рабочие места, рынок сжимается. Мы с самого начала предлагали именно 16% как оптимальный переходный шаг", - пояснил Дармен Садвакасов.

Он также обратил внимание на проблему дробления бизнеса. При старом пороге в 80 млн тенге крупные компании делились на сотни малых – до 300 отдельных ИП или ТОО – чтобы уйти от НДС. Новый порог может снизить это явление, но при необходимости, по его мнению, возможно дальнейшее снижение.

Сложности с открытием ИП – ответ на злоупотребления

Эксперт отметил, что ужесточение процедур по регистрации ИП направлено на борьбу с фиктивными структурами.

"Сейчас у нас более трех миллионов ИП и ТОО, но реально работают далеко не все. Простота регистрации стала инструментом для ухода от налогов и вывода средств. Новые меры направлены на то, чтобы сократить фиктивные схемы, как это делают в развитых странах через KYC и compliance", – отметил Садвакасов.

Банки, азарт и НДС

Комментируя новые ставки в 25% для банков и игорного бизнеса, Садвакасов поддержал повышение налогов в отношении азартных игр, но призвал к осторожности с банками.

"Государство справедливо усиливает налоговую нагрузку на игорный бизнес – там и 35% было бы оправдано. Что касается банков, они сейчас прибыльны из-за высокой ключевой ставки. Но если ставка упадёт, устойчивость банков снизится. Здесь нужно искать баланс", - пояснил Дармен Садвакасов.

Относительно введения НДС на банковские услуги эксперт указал на необходимость дополнительного анализа, так как сфера сложная и многокомпонентная.

Минус четыре налоговых режима – упрощение для бизнеса

Один из шагов реформы – сокращение налоговых режимов с семи до трёх. По мнению Дармена Садвакасова, это поможет бизнесу лучше ориентироваться в налоговом законодательстве.

"Малый бизнес зачастую просто не понимает, какой режим ему выбрать. Слишком сложная система. Упрощение – благо. Но надо понимать: вместе с этим сокращаются и льготы. В Казахстане налоговая нагрузка низкая, особенно вне нефтегазового сектора. Поэтому государство ищет пути повышения собираемости", - рассказал Дармен Садвакасов.

Налоги на роскошь – путь к справедливости

Среди инициатив – повышение налогов на дорогое имущество, элитные авто, алкоголь и сигары. Эксперт поддержал такие меры.

"Один из принципов реформы – богатые платят больше. Это касается и подоходного налога, и налогов на предметы роскоши. Такая практика соответствует международным стандартам. Это шаг к социальной справедливости и снижению неравенства", - заключил Садвакасов.

Напомним, Мажилис одобрил проект нового Налогового кодекса в первом чтении.

Согласно документу, ставки корпоративного подоходного налога составят 25% для банков и игорного бизнеса, 10% — для социальной сферы и перерабатывающей отрасли, и 3% — для сельского хозяйства. Базовая ставка останется на уровне 20%. При этом количество специальных налоговых режимов сократится до трёх.

Кроме того, проект предусматривает введение базового налогового вычета с заработной платы в размере 30 МРП, установленного законом о республиканском бюджете.

Депутаты также согласовали основные положения Налогового кодекса, в том числе обсуждались меры по упрощению налогообложения для малого и среднего бизнеса.

Партии внесли предложения по корректировке кодекса, затрагивая вопросы антикоррупционных мер и эффективного использования бюджетных средств.