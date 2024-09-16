НДПИ или роялти: какие изменения будут в Налоговом кодексе

Депутаты сената и представители НПП "Атамекен" обсудили на "круглом столе" возможные изменения в Налоговом кодексе, который будет введён 1 января 2026 года. Одна из линий обсуждений касалась перехода геологоразведочных компаний с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на роялти, передаёт BaigeNews.kz.

Роялти – это регулярные платежи, выплачиваемые франчайзеру, то есть периодические выплаты за право использования чужой торговой марки, авторских прав и другой собственности.

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Гульнара Бижанова сообщила, что по поводу перехода на роялти идёт обсуждение. Она отметила, что у бизнеса есть понимание необходимости изменений. И подчеркнула, что речь идёт о недропользователях, которые получат лицензию с 1 января 2025 года.

"Старые контракты, которые работают сейчас с механизмом применения НДПИ, пока так и останутся. Стоит вопрос о ставках роялти. Пока берётся западно-австралийская модель. Мы понимаем, что эти ставки просто спроецировать на нас нельзя, поскольку Австралия окружена водой. У них логистика другая. Этот вопрос в работе. Привлечены и иностранные инвесторы, которые работают по новым лицензиям. Весь мир работают на роялти, только мы на НДПИ. Переход неизбежен", - сказала Гульнара Бижанова.

Директор департамента недропользования министерства промышленности Алмас Кушумов сообщил, что ведомство не первый год инициирует переход на роялти. По его словам, государственные органы активно прорабатывают этот вопрос. Он отметил, что по этой части есть поддержка от Миннацэкономики. Сейчас ведомство активно обсуждает с Комитетом государственных доходов как механизм будет работать.

"Пока мы видим модель такую, что нужно стимулировать механизм переработки. Как эта модель работает в западной Австралии. Чем выше передел, тем ниже налоговая ставка. К примеру, если руда – это 7,5 процента. Если концентрат – пять процентов. Если металл - 2,5 процентf. Такие ставки в Западной Австралии. С госорганами будем прорабатывать вопрос. Позиция Минпромышленности такая - нужно введение нового Налогового кодекса, принять норму, дать возможность всем недропользователям платить налоги по системе роялти, кто будет переходить на добычу с 1 января 2026 года", - сказал Алмас Кушумов.

Исполняющий обязанности директора налоговой и таможенной политики министерства национальной экономики Нурлыбек Шаймаханов отметил, что информации по потерям налогов в связи с предлагаемыми изменениями пока нет.

"После определения подходов нужно посчитать. Нужно посмотреть какой эффект будет, возможные потери по ставкам", - сказал Шаймаханов.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Жаныбек Нуржанов отметил, что у министерства финансов по этому вопросу своя позиция. Он сообщил, что если применять ставки по австралийскому методу, могут быть потери в размере 270 миллиардов тенге.

"Если ставки распространять на всех, то потери могут быть порядка 450 миллиардов тенге. Это серьёзный вопрос – применять роялти либо НДПИ. Эта задача стояла в прошлом и позапрошлом году. Вопрос был на контроле в администрации президента. Вопрос стоял таким образом, что мы можем перейти на роялти, если не будет потерь для бюджета. То есть, снести акцент с добычи на реализацию", - сказал Жаныбек Нуржанов.

Он также отметил, что в случае, если будет переход на роялти, необходимы лаборатории.

"Для бизнеса будет дешевле поставить лабораторию и платить роялти? Или ему дешевле платить всё-таки НДПИ? Нужно взвешенно подходить. Вопрос администрирования будет стоять серьёзно", - сказал Жаныбек Нуржанов.

В ответ директор департамента недропользования министерства промышленности Алмас Кушумов отметил, что говорить о потерях бюджета не могут, так как речь идёт о переходе на роялти компаний с новыми лицензиями.

"Поэтому потерь бюджета нет. Что касается лабораторий, нужно с госорганами об этом подумать. Но мы видим возможность решения через аккредитацию международных лабораторий. Есть международные компании, которые занимаются этими вопросами", - сказал Алмас Кушумов.

Депутат сената Сергей Карплюк отметил, что вопрос перехода на роялти находится в активном обсуждении, но решения по нему нет.

Член правления - заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Гульнара Бижанова заявила, что для решения вопроса нужно ещё время:

"Введение роялти обсуждается несколько лет. В принципе, по новым контрактам не возражаем, но нам нужны отраслевые подходы, как это будет контролироваться. Степень переработки, как будет это определяться – эти нормы нужно определить. Готовы к обсуждению".

Напомним, что 2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана, в котором поднял тему поправок в Налоговый кодекс. В их числе — введение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН), новая фискальная политика для банков и криптобирж, цифровизация администрирования и прочее.