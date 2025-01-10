Дело по иску Западного межрегионального управления госинспекций в нефтегазовом комплексе к филиалу "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." о взыскании причинённого ущерба государству рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что министерство энергетики провело комплексную проверку деятельности ответчика. Составлен протокол об административном правонарушении, так как установлены факты сверхнормативного несанкционированного сжигания многокомпонентной смеси углеводородов и не углеводородных газов на месторождении Кашаган.

Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." признан виновным в совершении правонарушения по частям 3, 5 статьи 356 КоАП - "Нарушение правил проведения операций по недропользованию".

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 28 мая 2024 года жалоба филиала оставлена без удовлетворения, постановление о наложении административного взыскания без изменения. Таким образом, установлен факт сверхнормативного сжигания на факелах сырого газа на месторождении Кашаган.

Учитывая, что предусмотрена обязанность недропользователя возмещать ущерб, причинённый вследствие нарушения требований законодательства о недрах и недропользовании или права госсобственности на недра, суд удовлетворил иск уполномоченного государственного органа.

Решение не вступило в законную силу.