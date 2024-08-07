Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024
Сегодня, 01:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:27Сегодня, 01:27
97Фото: t.me/olympickz
Один из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Назым дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ву забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.
Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.
Самое читаемое
- Жители посёлка Бурабай заявили протест против строительства зоны отдыха на горе
- Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы
- У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь
- Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы