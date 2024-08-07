Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024

Один из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Назым дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ву забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.

Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.