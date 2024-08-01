Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал Олимпиады
Сегодня, 18:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
106Фото: Сали Сабиров
Назым Кызайбай, представляющая Казахстан на Олимпиаде-2024 в боксе, пробилась в 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Olympic.kz.
Это стало возможным после победы над Каролин де Алмейдой из Бразилии.
Кызайбай хорошо стартовала, забрав первый раунд со счётом 5:0. Выиграла она и вторую трехминутку (4:1), тем самым приблизив себя к итоговой победе.
В третьем раунде Назым также стала лучше - 4:1. Она победила единогласным решением судей.
Самое читаемое
- Трупный запах и огромные мухи: старый кожзавод травит жителей Семея на протяжении многих лет
- Спикер Сената принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
- Где и когда пройдут школьные ярмарки в Астане
- Начальника ДП Жамбылской области временно отстранили от должности из-за видео в соцсетях
- Полицейский автобус врезался в авто в центре Алматы