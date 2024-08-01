Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал Олимпиады

Назым Кызайбай, представляющая Казахстан на Олимпиаде-2024 в боксе, пробилась в 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Olympic.kz.

Это стало возможным после победы над Каролин де Алмейдой из Бразилии.

Кызайбай хорошо стартовала, забрав первый раунд со счётом 5:0. Выиграла она и вторую трехминутку (4:1), тем самым приблизив себя к итоговой победе.

В третьем раунде Назым также стала лучше - 4:1. Она победила единогласным решением судей.