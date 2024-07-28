Назым Кызайбай выиграла первый бой на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
56Фото: t.me/olympickz
Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино.
Первый раунд казахстанка проиграла. Однако затем забрала два последующих. В итоге она одержала победу и пробилась в 1/8 финала.
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