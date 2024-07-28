Назым Кызайбай выиграла первый бой на Олимпиаде в Париже

Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино.

Первый раунд казахстанка проиграла. Однако затем забрала два последующих. В итоге она одержала победу и пробилась в 1/8 финала.