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Назым Кызайбай выиграла первый бой на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 20:19
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t.me/olympickz Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: t.me/olympickz

Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино.

Первый раунд казахстанка проиграла. Однако затем забрала два последующих. В итоге она одержала победу и пробилась в 1/8 финала.

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