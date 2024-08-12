Боксерша Назым Кызайбай рассказала о главной мечте после выигрыша Олимпийской медали

Пока в Париже шла церемония закрытия летних Олимпийских игр, в аэропорту Алматы встречали бронзовую призерку этих наиважнейших соревнований четырехлетия Назым Кызайбай, передаёт BaigeNews.

Как и во все предыдущие встречи призеров парижской Олимпиады в Алматы, главными героями встречи чемпионки стали служащие Национальной гвардии и СОБРа, которые не подпускали к прибывшей спортсменке не только болельщиков, но и журналистов. Людей в аэропорту снова было немало и Назым Кызайбай была очень рада и счастлива, что ее пришли встретить столько людей, несмотря на ночное время прибытия рейса Париж-Стамбул-Алматы.

Фото: Александр Шахбазов.

"Мы вернулись с Олимпийских игр, встретили нас очень прекрасно, было много людей, желавших нас поздравить, это приятно. Олимпиада в Париже для меня, я считаю, хорошо прошла, мы с тренером качественно к ней подготовились и в итоге завоевали медаль. Сейчас я просто счастлива", - призналась уставшая, но довольная Назым Кызайбай.

Спортсменка расксказала, что выступая на боксерском ринге, чувствовала поддержку болельщиков как на трибунах, так и за пределами арены. Назым отметила, что за нее болели не только в родном Казахстане, но и в Италии.

Назым, занимаясь боксом с 14 лет, лишь к 30 годам смогла осуществить мечту- впервые попасть на Олимпиаду и впервые выиграть медаль. До этого ей удавалось дважды выиграть чемпионаты мира, но с Олимпиадой получилось только в 2024 году. Теперь, когда цель достигнута, Назым задает для себя новые ориентиры.

"Сейчас нужно домой доехать из аэропорта, отдохнуть недельку-другую, потом посмотрим, подумаем что дальше. Есть цель стать трехкратной чемпионкой мира, но прямо сейчас первое, что я хочу – это мамина домашняя еда", - заявила Назым Кызайбай.

Ее личный тренер Толкунжан Камеков также пока не берется загадывать на будущее.

"Назым своим трудом и упорством заслужила эту медаль. Теперь есть возможность отдохнуть и потом тщательно обдумать насчет продолжения карьеры. Я думаю, надо дальше готовиться ей и кто знает, может быть и следующие Олимпийские игры будут нашими", - сказал наставник.

Отметим, что по итогам Олимпиады сборная Казахстана выиграла 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв 43 место в общем зачете.