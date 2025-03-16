Бронзовый призёр Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай одержала победу в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в сербском Нише, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она добилась успеха в весовой категории до 48 килограммов.

В решающем поединке ей противостояла Юлия Чумгалакова из России. Назым завладела преимуществом с первого раунда. Она также забрала и вторую трехминутку.

В итоге Кызайбай победила единогласным решением судей.

Таким образом, Назым Кызайбай в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира. До этого она брала "золото" в 2014 и 2016 годах.

Добавим, ранее Наталья Богданова (до 70 кг) в Нише отметилась бронзовой наградой.