Назым Кызайбай стала трёхкратной чемпионкой мира по боксу
В решающем поединке ей противостояла Юлия Чумгалакова из России
Сегодня, 21:22
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Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
130Фото: НОК РК
Бронзовый призёр Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай одержала победу в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в сербском Нише, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Она добилась успеха в весовой категории до 48 килограммов.
В решающем поединке ей противостояла Юлия Чумгалакова из России. Назым завладела преимуществом с первого раунда. Она также забрала и вторую трехминутку.
В итоге Кызайбай победила единогласным решением судей.
Таким образом, Назым Кызайбай в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира. До этого она брала "золото" в 2014 и 2016 годах.
Добавим, ранее Наталья Богданова (до 70 кг) в Нише отметилась бронзовой наградой.
Видео: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
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