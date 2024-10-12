Назым Кызайбай стала капитаном сборной Казахстана по боксу

Бронзовая призёрка Олимпиад-2024 Назым Кызайбай стала новым капитаном сборной Казахстана по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Казахстана.

"В рамках тренировочного сбора женской сборной Казахстана по боксу в Туркестанской области прошла встреча с участием тренеров и боксеров. Одним из нескольких важных вопросов, обсуждаемых в ходе совещания, стало избрание нового капитана сборной. В результате, большинством голосов спортсменов бронзовый призер парижской Олимпиады, двукратный чемпион мира Назым Кызайбай был избран капитаном женской сборной Казахстана по боксу", — говорится в сообщении Федерации бокса Казахстана.

В федерации также отметили, что сейчас боксёры готовятся к чемпионату Азии. Континентальное первенство пройдет в Иордании с 30 ноября по 11 декабря.