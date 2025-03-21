Трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай откровенно рассказала о мотивации, которая привела ее в спорт. По словам титулованной спортсменки, путь к вершине был непростым, но именно трудности закаляют характер будущих чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я считаю, что обеспеченные люди никогда не будут себя мучить, как мы. У нас в сборной все из многодетных, простых семей, детей из богатых и обеспеченных семей нет. Мы пытаемся достичь высот, чтобы помогать своим родным. Возможно, обычные дети из аулов видят, что мы получаем медали, призовые, и у них появится стремление также быть чемпионами и помогать своим родителям. Я сама в 2008 году смотрела Олимпиаду и решила заняться боксом", — поделилась Кызайбай в интервью YouTube-каналу "Спорт Министрі".

Ранее казахстанская спортсменка вписала свое имя в историю, став первой отечественной боксёршей, завоевавшей три титула чемпионки мира.