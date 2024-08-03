Назым Кызайбай обеспечила себе медаль на Олимпиаде-2024

В полуфинале Олимпийских игр в Париже по боксу среди женщин Назым Кызайбай в весе 50 одолела бронзового призера Олимпиады в Рио Ингрит Валенсию из Колумбии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Тем самым, Назым обеспечила себе медаль Олимпиады.

Отметим, что Игры в Париже для Кызайбай стали первыми в карьере.

Напомним, для Казахстана это вторая медаль в боксе на Олимпиаде-2024. Ранее в полуфинал пробился и гарантировал себе медаль Нурбек Оралбай, выступающий в весе 80 кг.