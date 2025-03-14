Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай стала финалисткой чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка успешно представляет страну в весовой категории до 48 килограммов.

В полуфинале Кызайбай одержала победу над Хон Кён Рён из Северной Кореи.

Алуа Балкибекова (до 50 кг) также выиграла полуфинальный бой против Ан Кум Бёл из Северной Кореи.

Ранее финалисткой стала Виктория Графеева (до 60 кг).