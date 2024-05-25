Назым Кызабай одержала досрочную победу на старте олимпийского отбора по боксу
Сегодня, 21:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:14Сегодня, 21:14
176Фото: olympic.kz
В Бангкоке проходит олимпийский отборочный турнир по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Сегодня, 25 мая, борьбу за квоты начала команда Казахстана. Первой на ринг от нашей страны вышла Назым Кызайбай.
На старте отбора в весовой категории до 50 килограммов ей противостояла Николь Дурикова из Словакии.
Назым владела преимуществом. Во вором раунде она дважды отправила соперницу в нокдаун. После второго рефери остановил бой - Кызайбай выиграла досрочно.
Самое читаемое
- Петиция против единого часового пояса в Казахстане набрала более 32,5 тысячи подписей
- Роженица в роддоме Актобе обманула соседок по палате
- В Актобе 19 семей выселяют из квартир из-за мошенницы
- Инспекторов рыбоохраны подозреваются в браконьерстве в Атырау
- Шарлапаев высказался об отмене утильсбора в Казахстане