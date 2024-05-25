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Назым Кызабай одержала досрочную победу на старте олимпийского отбора по боксу

Сегодня, 21:14
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 21:14
Сегодня, 21:14
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Фото: olympic.kz

В Бангкоке проходит олимпийский отборочный турнир по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Сегодня, 25 мая, борьбу за квоты начала команда Казахстана. Первой на ринг от нашей страны вышла Назым Кызайбай.

На старте отбора в весовой категории до 50 килограммов ей противостояла Николь Дурикова из Словакии.

Назым владела преимуществом. Во вором раунде она дважды отправила соперницу в нокдаун. После второго рефери остановил бой - Кызайбай выиграла досрочно. 

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