Назым Кызабай одержала досрочную победу на старте олимпийского отбора по боксу

В Бангкоке проходит олимпийский отборочный турнир по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Сегодня, 25 мая, борьбу за квоты начала команда Казахстана. Первой на ринг от нашей страны вышла Назым Кызайбай.

На старте отбора в весовой категории до 50 килограммов ей противостояла Николь Дурикова из Словакии.

Назым владела преимуществом. Во вором раунде она дважды отправила соперницу в нокдаун. После второго рефери остановил бой - Кызайбай выиграла досрочно.