Названы версии о причинах гибели тюленей в Каспийском море

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области, передает BaigeNews.kz. По его словам, о причинах случившего говорить рано. Ведомство ждет результаты исследований.

"Практически все соответствующие службы выехали на место. Это ветеринары, экологи, Институт гидробиологии и экологии, общественные организации. На сегодняшний день взяты пробы. Пока говорить рано ( о причинах-прим. ред.) Но патологические материалы взяты. Первые пробы уже изучены на такие заболевания, как пастереллез, холера, чума. Выводы отрицательные. Будем ждать", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что предположений много. Так, выдвигаются предположения о подводном землетрясении, выбросе природного газа, последствиях загрязнений.

Напомним, что 24-26 октября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко обнаружены более 150 мертвых каспийских тюленей.