Названы цены проживания на казахстанских курортах

Стоимость проживания для туристов в прошедшем сезоне выросла на 12,4% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Сообщается, что стоимость проживания для туристов в 2022 году в среднем составляла 9,8 тысячи тенге, но в этом году она выросла до 11 тысяч тенге.

Отмечается, что в курортных зонах средние цены были выше – в среднем 12,1 тысячи тенге.

"Вилка цен на курортах разного уровня настолько велика, что эта усреднённая цифра для многих туристских зон будет далека от реальности", - отметили аналитики.

Специалисты привели пример.

"На турбазах Бухтарминского водохранилища стоимость проживания для одного человека в 2023 году составляла 4,1 тысячи тенге. В то же время в Мангистауской области она была в 4,7 раза больше: 19,1 тысячи тенге. Это самая высокая цена. Второе место по дороговизне проживания для туристов занял Алматинский горный кластер, где посетителям гостиниц и отелей приходилось платить в среднем по 16,1 тысячи тенге в сутки", - сообщили аналитики.

Также сообщается, что количество туристических объектов и предоставленных койко-суток в январе–сентябре 2023 года уменьшилось, но оставшиеся заработали больше денег, чем в прошлом году. За три квартала 2023 года объём услуг, оказанных местами размещения, достиг 175,7 миллиарда тенге. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них на курортные зоны пришлось 102,5 миллиарда.