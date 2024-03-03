Названы три главных изменения в жизни, которые появятся из-за ИИ

В течение трёх лет с развитием искусственного интеллекта в жизни людей появятся три значительных изменения. Об этом рассказал gazeta.ru руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов, передаёт BaigeNews.kz.

"Вновь в нашу жизнь могут вернуться телефонные звонки, если голосовые и видеофейки станут настолько распространены, что нужно будет постоянно подтверждать информацию по телефону. Кроме того, появится новое ответвление в кибербезопасности: защита больших языковых моделей (таких как ChatGPT, GigaChat)", – отметил Тушканов.

Это обусловлено тем, что возник новый класс атак – джейлбрейки. По словам Тушканова, существующие языковые модели знают гораздо больше, чем могут сказать. Джейлбрейки – специально сгенерированные запросы – позволяют эффективно эти ограничения обойти. В этом направлении пойдёт развитие защиты и нападения.

Третье изменение будет заключаться в появлении в смартфонах личных персональных помощников. Такие ассистенты будут представлять собой приватную автономную языковую модель, которая будет допущена ко всем данным на смартфоне.