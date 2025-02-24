Названы топ-5 курортных зон Казахстана
Объём услуг гостиниц составил 129 миллиарда тенге.
Вчера, 23:26
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