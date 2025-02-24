  • 25 Февраля, 00:21
  • BAIGENEWS

Названы топ-5 курортных зон Казахстана

Объём услуг гостиниц составил 129 миллиарда тенге.

Вчера, 23:26
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Названы топ-5 курортных зон Казахстана Вчера, 23:26
Вчера, 23:26
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В Минтуризма и спорта РК назвали пять самых посещаемых курортных зон в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

С января по сентябрь прошлого года курортные зоны Казахстана посетили 3,4 миллиона туристов. Объём услуг гостиниц составил 129 миллиарда тенге.

Рейтинг самых популярных направлений для отдыха:

5 место — Балхашская курортная зона

Уникальный регион у берегов озера Балхаш привлек 120 948 гостей, очарованных его природной красотой.

4 место — Алакольская курортная зона

Озеро Алаколь стало местом отдыха для 125 621 туриста в области Абай и 113 059 гостей в области Жетысу, подтверждая статус одной из ключевых природных жемчужин страны.

3 место — Щучинско-Боровская курортная зона

Природное богатство региона — леса, озёра и курортные комплексы — привлекло 275 295 путешественников.

2 место — Мангистауская курортная зона

Пейзажи Мангистау и побережье Каспийского моря стали местом отдыха для 325 013 туристов.

1 место — Алматинский горный кластер

Его посетили 1 996 801 турист. Горные пейзажи и чистейший воздух делают этот регион центром притяжения для любителей активного отдыха.

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