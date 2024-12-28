Какие крупные инвестиционные проекты были запущены в Казахстане в 2024 году, читайте в обзоре BaigeNews.kz.

1. Обсуждены планы по запуску предприятия, которое будет выпускать медицинское оборудование американской компании GE Healthcare в Астане.

Аппаратура будет поставляться не только казахстанским больницам, но идти и на экспорт. Также американская компания планирует организовать образовательные программы по повышению квалификации для казахстанских медработников.

2. Подписано соглашение между холдингом Nebras Power и АО "Самұрық-Энерго" о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт. Ожидается, что проект внесёт вклад в укрепление энергетической безопасности страны и будет способствовать развитию долгосрочного сотрудничества с Катаром.

3. Участие компании Power International Holding в строительстве газоперерабатывающих заводов в Кашагане, второй линии газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", а также новой компрессорной станции и магистрального газопровода "Актобе – Костанай". Первый ГПЗ на миллиард кубометров уже строится, его планируют запустить в 2026 году, а второй – на 2,5 миллиарда кубометров – войдёт в строй в 2029 году.

4. Строительство завода по производству автомобилей "Kia" в Костанае, производственная мощность которого составит 70 тысяч автомобилей в год, где будут производить три модели Kia методом CKD-производства. Запуск намечен на август 2025 года. Проект включает инвестиции в размере 90 миллиардов тенге и создаст 1 500 рабочих мест.

5. Инвестиция Фондом Chevron 19 миллионов долларов в проекты возобновляемой энергетики в Мангистауской области. Эти средства будут направлены на объединение трёх ветроэлектростанций – "Форт-Шевченко", "Сервис" и "Жангиз".

6. Реализация совместных проектов инвесторов Казахстана с Катаром. Это строительство газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, покупка 100% акций Bereke Bank и 100% доли участия в "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel), вторая нитка магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент". В рамках соглашения катарским инвесторам гарантируется ряд льгот и защита инвестиций.

7. Строительство китайской компанией SANY Renewable Energy завода по производству компонентов ветрогенераторов в Жамбылской области за 114 миллионов тенге. В торжественном мероприятии по закладке фундамента приняли участие главы "Самрук-Қазына" Н. Жакупов и китайской SANY Renewable Energy Ч. Фугуй, а также аким Жамбылской области Е. Карашукеев.

8. Реализация совместных проектов Казахстана с инвесторами из Китая - строительство завода по производству кальцинированной соды совместно с Camc Engineering, химического комплекса Састобе с Tianjin Cement Industry Design and Research Institute и завода по производству взрывчатых веществ с Yunnan Industrial Explosive Group.

9. Реализация KAZAKH INVEST 30 крупных инвестпроектов общей стоимостью более 10 миллиардов долларов.

10. Запуск пятилетнего проекта агентства США по международному развитию (USAID) с бюджетом в 10 миллионов долларов в Казахстане, который направлен на искоренение туберкулёза. О запуске проекта объявил посол США в Казахстане Д. Розенблюм. По словам посла, USAID почти три десятилетия сотрудничает с национальной программой по борьбе с туберкулёзом в Казахстане и поддерживает её общие цели по снижению бремени туберкулёза и улучшению благосостояния казахстанских семей.