Названы страны с самым чистым воздухом
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
287Фото: Baigenews.kz
Рейтинг самых экологических чистых стран мира ежегодно составляется Центром экологической политики и права при Йельском университете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Геостатистика.
Авторы рейтинга отмечают, что свежесть воздуха оценивается на основании 3 показателей: воздействие частиц РМ2.5 (воздушный загрязнитель, который представляет большую угрозу для организма), уровень оксида углерода, уровень воздействия озона.
Лидерами рейтинга стали страны, которые уделяют большое внимание вопросам экологии. Россия находится на 49 месте, Беларусь – на 54 месте, Казахстан - на 118 месте.
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