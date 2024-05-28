Названы страны, из которых в Казахстан больше всего едут мигранты

Сетевые издания Центральной Азии и СНГ опубликовали несколько материалов об усилении проверок в Казахстане в отношении трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. СМИ делают акцент на том, что Казахстан усилил давление на приезжих из стран ЦА вслед за Россией после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Тот факт, что у мигрантов из Таджикистана и Узбекистана действительно есть некоторая обеспокоенность из-за проверок казахстанской полиции, подтверждают и предупредительные сообщения министерств иностранных дел Таджикистана и Узбекистана. Власти советуют своим гражданам соблюдать все требования законодательства РК по предоставлению документов, необходимой информации о месте проживания. Гражданам Узбекистана, которые хотят въехать в Казахстан, рекомендуют проверить, нет ли у них нарушений, неоплаченных штрафов также и в РФ. Согласно договорённостям между Казахстаном и Россией, гражданина Узбекистана, который не соблюдал законы в РФ, в РК тоже не пустят.

В Казахстане официальных выступлений о каком-то особом усилении контроля за мигрантами не было. Согласно данным министерства внутренних дел РК, с 10 мая в стране проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", в рамках которого полицейские проверяли как правонарушителей-резидентов, так и граждан других стран. Под пристальное внимание попали те, кто игнорировал требования миграционного законодательства. За четыре дня за такие нарушения из страны были выдворены 690 иностранцев. Около 13 тыс. человек были привлечены к ответственности за проживание без регистрации или документов. Важно отметить, что работа по проверке законности пребывания трудовых мигрантов в Казахстане ведётся на постоянной основе, а не только после каких-либо крупных ЧП. На медиапортале Polisia.kz новости о таких ОПМ публикуются регулярно.

Согласно отчётам Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году численность мигрантов, переезжающих в Казахстан на постоянное место жительство из стран Центральной Азии, выросла на 10,4% — с 8,5 тыс. до 9,3 тыс. человек. В первом квартале 2024-го тенденция сохранилась: плюс 11,8% к аналогичному периоду прошлого года. Статистика показывает, что в 2023 году россияне составляли самую многочисленную группу эмигрирующих в РК (11,7 тыс. чел.). Суммарная численность мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана была в пределах 9,3 тыс. человек. За январь–март этого года численность переезжающих из РФ уменьшилась на 40,5%, а наибольшую по численности группу прибывающих теперь совокупно составляют граждане четырёх стран ЦА.

Отметим, статистика БНС по миграции учитывает только тех, кто переезжает в Казахстан на постоянное место жительство. К ним относятся те, кто хочет получить разрешение на постоянное проживание (РПП), далее вид на жительство (ВНЖ) или гражданство. Мигрантам же, которые приехали на заработки, но не хотят или по каким-либо причинам не могут получить РПП и ВНЖ, достаточно получить разрешение на временное проживание (РВП). Согласно статье 6 закона "О миграции населения", оно действует всего год, далее его нужно продлевать.

Отметим, работодатели Казахстана могут сами приглашать иммигрантов для работы на своих предприятиях. Для этого они оформляют в госорганах разрешение на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС). Это так называемые квоты для иностранцев. Официально такие квоты на работу в Казахстане имеют только 13,5 тыс. иностранцев, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК. Из них на граждан Узбекистана приходится всего 11,6%. Наиболее многочисленную группу нерезидентов, чьи работодатели оформляют разрешения на работу иностранцев в своих компаниях, составляют граждане Китая (29,6%).

.За 2020–2023 годы в Казахстан приехали на заработки 724,5 тыс. трудовых мигрантов. Согласно этим оценочным данным, 79,7% из них, или 577,4 тыс. человек, прибыли из Узбекистана, 4,2%, или чуть более 30 тыс. человек — из Таджикистана. Россиян относительно немного: 68,2 тыс. человек, или 9,4%.

Почти треть всех трудовых мигрантов "осели" в регионе с высоким уровнем средних доходов — Мангистауской области. Второе место среди наиболее желанных для приезжих территорий делят Алматы и Алматинская область. 37,1% мигрантов приехали на заработки именно туда. Менее интересны приехавшим ради временных заработков самые холодные регионы — Северный и Восточный Казахстан.

Специалисты определили потрет трудового мигранта, приезжающего в Казахстан для работы. Результаты по мигрантам из Узбекистана и России получились разными. Больше половины приезжих из Узбекистана работают в РК на стройке и являются единственными кормильцами своей семьи. Несмотря на то, что средняя зарплата у них и так намного ниже средней номинальной по Казахстану — всего 213 тыс. тг, — они отправляют 25%–50% этих денег домой, своим семьям. Ещё 32% узбекских мигрантов переводят домой более 50% своих доходов. За первый квартал текущего года общий объём переведённых из Казахстана в Узбекистан средств достиг 29,7 млрд тг. Информация об этом публиковалась на нашем сайте в начале мая. По показателю международных денежных переводов, отправленных за рубеж, Узбекистан занимает третье место после России и Турции.

На оставшиеся после перевода семье деньги трудовые мигранты в Казахстане живут не слишком хорошо. 66% из них делят жильё с 4–9 другими людьми. Большинство не знают, что такое оплачиваемый отпуск, пенсионные отчисления и вообще трудовой контракт. Отвечая на вопрос "Достаточен ли ваш доход для покрытия ежемесячных расходов?", 19% ответили, что денег хватает только на самое необходимое. Ещё 38% опрошенных сообщили, что зарплаты хватает на покупки, а вот сделать какие-то сбережения уже не получается.

Несмотря на непростые условия жизни и работы на чужбине, большая часть трудящихся мигрантов пока не хотят перемен. 57% респондентов говорят, что в будущем также намерены перемещаться между своей страной и Казахстаном, а 25% намерены постоянно жить в РК. Лишь 13% хотели бы уехать домой.

Национальный программный офицер МОМ в Казахстане Светлана Бекмамбетова считает, что хорошо управляемая миграция приносит пользу как стране происхождения, которая получает денежные переводы, так и принимающему государству. Ведь мигранты частично восполняют дефицит рабочей силы, производят востребованные товары и услуги. Вместе с тем именно международные трудящиеся мигранты становятся наиболее уязвимой группой на рынке труда, они подвержены риску трудовой эксплуатации. Такое мнение спикер выразила на прошедшем в начале мае круглом столе, посвящённом развитию рынка труда Казахстана и миграции.