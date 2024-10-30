Названы соперницы Елены Рыбакиной по Итоговому турниру WTA

2 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется Итоговый турнир WTA. В нем примут участие восемь сильнейших теннисисток мира, которые смогли отобраться по ходу сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина во второй раз в карьере квалифицировалась на один из самых престижных турниров.

"Она будет выступать в так называемой фиолетовой группе. Её соперницами будут Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянка Чжан Цинвэнь. В оранжевую группу попали Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США) и Барбора Крейчикова (Чехия)", - говорится в сообщении.

Рыбакина первый матч проведёт 2 ноября против Паолини.

Турнир завершится 9 ноября.