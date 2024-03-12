Названы самые высокооплачиваемые специалисты в Казахстане

Самые высокие размеры заработной платы работодатели в феврале предлагали промышленным альпинистам (в среднем от 1 млн тенге), главным строителям (от 656 тыс. тенге) и системным архитекторам (от 600 тыс. тенге), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

При этом самую высокую ожидаемую зарплату в резюме указывали руководители IT-подразделений (в среднем от 891 тыс. тенге), супервайзеры по бурению (от 850 тыс. тенге) и директоры коммерческих организаций (от 846 тыс. тенге).

"В феврале на электронной бирже труда enbek.kz наблюдался спад активности процесса поиска и найма на рынке труда. Так, в сравнении с январем количество вакансий сократилось на 16,5 тыс. (-17%), составив 80,8 тыс., а количество резюме уменьшилось на 77,6 тыс. (-41%), составив 113,6 тыс.", - говорится в сообщении.

Отметим, резкое изменение в количестве резюме между месяцами обусловлено значительным снижением предложений от неквалифицированных работников – с 84,8 тыс. до 37,9 тыс., или на 55%.

"Что касается спроса, то порядка половины вакансий (49%, или 39,8 тыс.) пришлось на специалистов средней квалификации, 32%, или 25,8 тыс. –высокой квалификации, а на вакансии с низкой квалификацией пришлось 19%, или 15,2 тыс. В феврале основной спрос сформировали организации образования (19,2 тыс. вакансий) и предприятия, предоставляющие прочие виды услуг (10 тыс. вакансий), которые в сумме разместили более трети всех вакансий. За исключением Акмолинской области, где количество вакансий увеличилось на 4%, во всех остальных регионах отмечается сокращение их числа. Так, наибольший спад заметен в Туркестанской (-35%), Жетысуской (-34%) и Мангистауской (-33%) областях", - добавили в ведомстве.

Аналогичная спросу картина и с предложением: сокращение числа резюме затронуло все регионы, в особенности южные, где значительно уменьшилось количество соискателей неквалифицированных работ. Например, в Кызылординской области общее число резюме сократилось с 20,4 тыс. до 7,4 тыс., а в Жамбылской – с 14,1 тыс. до 7,2 тыс.

К слову, 44%, или 50,5 тыс. резюме в феврале исходило от соискателей в возрасте 16-35 лет, 27%, или 30,2 тыс. – от представителей среднего возраста (35-45 лет), и лишь 10%, или 10,8 тыс. резюме были размещены лицами предпенсионного возраста.