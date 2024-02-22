Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане

В Казахстане выросло количество отраслевых категорий экономики, в которых среднемесячная номинальная зарплата наёмного работника превышает 1 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным аналитиков, в среднем по стране номинальная зарплата в последнем квартале прошлого года составляла 393,6 тыс. тенге. За год она выросла на 16,2%.

"В четвёртом квартале 2022 года категорий, в которых среднемесячная номинальная зарплата наёмного работника превышает 1 млн тенге было всего три: деятельность морского и прибрежного грузового транспорта; вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования; деятельность в области обязательного соцстрахования. Спустя год, к декабрю 2023 года, этот список пополнился ещё тремя пунктами: деятельность воздушного транспорта; страхование и пенсионное обеспечение; работа головных компаний и консультирование по вопросам управления", - говорится в сообщении.

В четвёртом квартале прошлого года был поставлен новый рекорд по самой высокой номинальной заработной плате. В сентябре–декабре 2023-го в сфере социального страхования зарплата выросла сразу на 48,3% в годовом выражении, составив около 1,6 млн тенге.