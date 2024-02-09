Названы самые спортивные регионы Казахстана
Сегодня, 14:50
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Сегодня, 14:50Сегодня, 14:50
85Фото: shutterstock.com
В топ наиболее спортивных регионов Казахстана вошли три города и одна область – Астана, Алматы, Шымкент и Карагандинская область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
"В региональном разрезе наибольший объём услуг в области спорта пришёлся на Астану: 41,8 млрд тг — на 28,4% больше в деньгах, чем годом ранее. Одними из самых "спортивных" регионов можно также назвать Алматы (41,6 млрд тг), Карагандинскую область (11,1 млрд тг) и Шымкент (9,8 млрд тг)", - сообщают аналитики.
Между тем, меньше всего услуг в области спорта оказали в Улытауской, Абайской и Костанайской областях.
В 2023 году инвестиции в основной капитал в сфере спорта в РК составили 7,4 млрд тенге.
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