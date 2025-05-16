В Казахстане обнародовали свежую статистику, отражающую активность граждан в создании и укреплении семей, передаёт BaigeNews.kz. По данным госкорпорации "Правительство для граждан", с начала 2025 года в стране было зарегистрировано более 144 тысяч новорождённых и почти 37 тысяч браков. Эти цифры свидетельствуют о положительной демографической динамике и росте интереса к институту семьи.

Наибольшее количество младенцев появилось на свет в Туркестанской области, Алматы и Астане. Также в число лидеров вошли Алматинская область и Шымкент. Эти же регионы возглавляют список по числу заключённых браков, что говорит о тесной связи между ростом населения и активным развитием семейных отношений.