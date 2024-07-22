Названы самые распространённые коррупционные преступления в Казахстане

За год правоохранительными и специальными органами в Казахстане зарегистрировано 1 692 коррупционных преступления. Их стало меньше, чем в 2022 году на два процента. Однако выявление особо тяжких преступлений возросло в 1,5 раза, передаёт BaigeNews.kz.

Осуждённых стало больше на четверть - с 725 до 916 (587 или 64% – должностные лица, 329 или 36% – физлица).

"Среди осуждённых сотрудники: органов внутренних дел – 191, акиматов и их структурных подразделений – 175, акимы – 7, министерства финансов – 38, МЧС – 30, Минобороны – 27, органов национальной безопасности – 20, министерства сельского хозяйства – 17, Минздрава – 13 (5), министерства экологии и природных ресурсов – 12 (7), службы экономических расследований – 7 (5) и иные лица", - сообщили в Антикоре.

Антикоррупционной службой зарегистрировано 1 099 коррупционных преступлений, изобличено 987 лиц.

Согласно опубликованным в Национальном докладе о противодействии коррупции данным, наиболее распространённые коррупционные преступления в 2023 году - дача взятки (616), получение взятки (388), мошенничество (233), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (169), злоупотребление должностными полномочиями (133).

Сумма возмещённого ущерба по оконченным досудебным расследованиям составила 285,1 миллиарда тенге.

За сообщение о коррупции поощрено 73 лица на сумму 22,4 миллиона тенге.

За совершение административных коррупционных правонарушений привлечено к ответственности 191 лицо.