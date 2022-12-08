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Названы самые популярные запросы в Google за 2022 год
Поисковик Google опубликовал список самых популярных в 2022 году запросов пользователей со всего мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Отмечается, что самым популярным запросом в мире стала игра Wordle, в которой ежедневно нужно угадывать слова из пяти букв, а самым популярным запросом из новостных — новая информация об Украине.
В тройку новостных запросов вошли кончина королевы Великобритании Елизаветы II и результаты выборов в странах мира. Чуть меньше пользователи интересовались выигрышными комбинациями в лотереях и оспой обезьян.
Самым часто упоминаемым при поиске пользователей человеком стал Джонни Депп. Второе место занял Уилл Смит, ударивший комика Криса Рока на церемонии вручения кинопремии "Оскар", а третье — бывшая супруга Деппа Эмбер Хёрд. Популярность Деппа и Хёрд объясняется скандалами на судебных заседаниях с участием Деппа и Херд из-за их бракоразводного процесса. На четвёртом месте расположился президент России Владимир Путин.
Самыми популярными сериалами в поисковике Google стали "Эйфория", "Дом дракона", "Лунный рыцарь", "Наблюдатель" и "Изобретая Анну". В список наиболее часто упоминаемых спортсменов вошли теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс, а также американский футболист Манти Тео и сноубордист Шон Уайт.
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