Названы самые популярные у 50-летних казахстанцев образовательные курсы

3,2 тысячи казахстанцев старше 50 лет обучились на различных образовательных курсах за два месяца в рамках проекта "Серебряный возраст", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Два месяца назад на платформе Skills Enbek стартовал проект "Серебряный возраст". Казахстанцы старше 50 лет получили возможность бесплатно обучиться новым навыкам, чтобы сменить профиль деятельности и трудоустроиться. За это время курсы сертификаты о прохождении курсов получили 3,2 тысячи человек.

Сообщается, что самыми популярными стали профессиональные курсы, предназначенные для тех, кто хочет стать индивидуальным помощником лиц с инвалидностью или сопровождать члена своей семьи, имеющего инвалидность или хроническое заболевание.

Также участники проекта предпочитают обучаться по направлению "Питание", "Основы пекарского дела" и "Кондитерская мастерская" на курсах "Повар", в сфере "Сельского хозяйства" – на курсах "Выращивание уток и гусей", "Птицеводство", "Выращивание лимонов в теплицах". По направлению "Финансы и учёт" им интересны "Страховой агент", "Кассир" и "Бухгалтер".

Отмечается, что сертификат о прохождении курса автоматически отобразится в резюме на портале по трудоустройству Enbek.kz. Там же будут указаны все полученные навыки. Работодатель при поиске сотрудников увидит их у соискателя в резюме.