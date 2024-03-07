Названы самые популярные цветы у казахстанцев

Самые популярные импортные цветы в Казахстане – розы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. Из всего импорта цветов на них приходится доля в 81,6 процента. За январь–декабрь прошлого года в РК завезли более 112 миллионов срезанных роз на сумму 40,2 миллиона долларов. США. Главные поставщики цветов этого вида — Эквадор и Кения. Из Нидерландов, знаменитых своими уникальными сортами роз, в Казахстан их привозят довольно немного — всего 1,2 миллиона штук.

Второе место по объёмам завозимых в РК цветов занимают хризантемы. В прошлом году их импорт составил 15,8 миллиона штук. Поступления выросли как в физическом, так и в стоимостном объёме.

Отметим, за прошлый год в Казахстане на 38,6 процента сократился объём сбора выращенных цветов. Если за 2022-й фермеры собрали 17,6 миллиона цветов, то за январь–декабрь 2023 года сбор уменьшился до 10,8 миллиона штук. Сокращение наблюдалось не в категории бутонов, распустившихся на открытых плантациях, а в группе тепличных цветов — их сбор за 12 месяцев упал в два раза: с 12,9 до 6,4 миллиона штук.

Причиной резкого уменьшения сбора стали сложные погодные условия зимой прошлого года на юге страны. Напомним, в январе 2023-го в южных регионах ударил сильный мороз, а угля для многих тепличных хозяйств не хватило.

Детализация информации по валовому сбору цветов в региональном разрезе показывает, что в прошлом году ситуация действительно значительно ухудшилась именно на юге. Главный удар пришёлся на Алматинскую область, где сбор цветов уменьшился в 10,8 раза, с 7,8 миллиона до 716 тысяч штук в год. Таким образом, регион лишился статуса главного поставщика тепличных цветов. Первенство по этому виду растениеводства перешло к Акмолинской области, несмотря на то, что эта территория уступает югу по климатическим условиям. В промышленных теплицах близ столицы в прошлом году срезали 4,2 миллиона цветов.

В то же время используемая площадь теплиц, занятых под цветочную рассаду, в Акмолинской области за прошлый год уменьшилась вполовину. Сокращение площадей отмечается практически во всех регионах, занимающихся выращиванием цветов. В Карагандинской области динамика за год достигла показателя в минус 54,2 процента, в Алматинской — минус 6,1 процента, в Костанайской и Кызылординской областях тепличные цветы и вовсе перестали выращивать. По крайней мере официально.

Исключениями из этих минорных тенденций стали только Алматы и Туркестанская область. В последней, согласно отчётам Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, даже был отмечен небольшой рост площади теплиц, используемых исключительно для выращивания цветов (плюс 13 процентов). В целом по Казахстану за прошлый год в хозяйствах и у ИП под посадки цветов было использовано 277,7 тысячи квадратных метров тепличных площадей.

Сокращение объёмов собственного производства цветов на внутреннем рынке с лихвой компенсирует импорт. Он почти в 13 раз превышает по объёму валовой сбор выращенных в Казахстане цветов. Судя по данным таможенной статистики, в прошлом году в страну было завезено 137,3 миллиона срезанных цветов и бутонов роз, гвоздик, орхидей, хризантем, лилий, гладиолусов. Это на 16,2 процента больше, чем в 2022-м. За такой объём казахстанцы заплатили другим странам 50,7 миллиона долларов США.

Стоимость цветов в последние два года росла в одном темпе с общей потребительской инфляцией. В течение 2022 года в Казахстане наблюдалось поступательное удорожание растений и цветов. Постепенно разгоняясь, в первом квартале 2023 года индекс розничных цен на эти товары достиг максимума: цветы подорожали на 20,4 процента. Ситуация постепенно стабилизировалась к четвёртому кварталу, когда удорожание было всего лишь на уровне 11,6 процента.

Ценовой диапазон цветочных букетов в начале марта текущего года варьировался в пределах 5–250 тысячи тенге. В премиум-сегменте стоимость букета составляла 300–550 тысячи тенге. Максимальная цена за VIP-букет из 1501 розы для состоятельных казахстанцев достигала 1,3 миллиона тенге. Это информация с официальных сайтов крупных поставщиков букетов в областных центрах и мегаполисах РК.

В абсолютных значениях данные по ценам у БНС АСПиР РК доступны только по срезанным цветам, выращенным в открытом грунте. Согласно этим данным, средняя цена одного цветка в городах Казахстана в январе текущего года составляла 946 тг - на 10,6 процента больше, чем годом ранее. Если ценовая динамика в 2024 году повторит тенденцию 2023-го, в марте казахстанцев может ожидать резкий скачок стоимости букетов.