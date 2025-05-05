Объём данных, генерируемых в интернете, бьёт рекорды с каждым годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Согласно последним данным, 90% всего контента в сети было создано всего за последние два года. В 2010 году объём сгенерированных данных в интернете составил 2 зеттабайта (Зб), что эквивалентно 2,2 миллиарда гигабайт. Однако, уже в 2024 году этот показатель вырос до 147 Зб, а к 2025 году он может достичь фантастических 181 Зб, или 199 триллионов гигабайт, что за один год.

Одним из ключевых факторов такого колоссального роста является видеоконтент. Более половины всего интернет-трафика приходится на видео, и основными источниками этого контента являются социальные сети. Платформы, такие как TikTok, которые полностью ориентированы на видео, продолжают набирать популярность, увеличивая свою аудиторию. На Facebook также более половины контента составляет видео, что подтверждает эту тенденцию.

Кроме того, социальные сети продолжают занимать лидирующие позиции среди самых посещаемых сайтов в мире. По данным Similarweb, Google, YouTube и Facebook возглавляют список топ-10 сайтов, при этом 5 из этих 10 - это социальные сети. Наиболее долгие сессии наблюдаются на таких платформах, как X (12 минут 27 секунд), WhatsApp (11 минут 51 секунда) и Facebook (10 минут 50 секунд). В то время как TikTok, несмотря на свою популярность, имеет самые короткие визиты - всего 4 минуты 12 секунд.

В Казахстане ситуация аналогична. На начало 2025 года в стране было зарегистрировано 15,7 миллиона активных пользователей социальных сетей, что на 11,2% больше по сравнению с прошлым годом. Среди казахстанцев наибольшее количество активных пользователей у TikTok (15,7 млн) и Instagram (12,4 млн).

Интересно, что в Казахстане Pinterest генерирует наибольший трафик среди социальных сетей, ссылаясь на сторонние сайты. На эту платформу приходится 36% всего веб-трафика, поступающего через социальные сети, а за ней следуют Facebook (13,9%), X (10,4%), VK (9,8%) и Instagram (8,6%).

Эти цифры показывают, как быстро растёт интернет-пространство, а социальные сети становятся не только местом общения, но и важным источником трафика, влияющим на глобальные и локальные интернет-экосистемы.

Ранее мы сообщали, что религиозные радикалы вербовали казахстанцев через соцсети.