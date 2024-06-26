Названы самые популярные курорты Казахстана

Топ-5 самых популярных курортов Казахстана назвали в Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в период с января по март 2024 года 766,6 тыс. человек обслужили местами размещения отечественные курортные зоны. Это на 63,1 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Самой популярной курортной зоной по данным января-марта 2024 года является Алматинский горный кластер, который посетили 551,9 тысяч посетителей.

Второе место принадлежит Щучинско-Боровской курортной зоне. В этом регионе в местах размещения остановились 69,1 тысяч человек.

На третьей ступени расположилась Мангистауская курортная зона –57,5 тыс. посетителей.

В пятерку также вошли два популярных курортных зон – Туристская зона Туркестан (26,1 тыс.человек) и Алтайская курортная зона (20,7 тыс.человек).

Объемы оказанных услуг местами размещения в курортных зонах за январь-март 2024 года составило 27,8 млрд тенге. За аналогичный период 2023 года были оказаны услуги на 23,2 млрд тенге, что соответственно больше на 19,8%.