Бюро национальной статистики расширило возможности одного из самых популярных онлайн-сервисов — раздел "Популярные имена". Теперь пользователи могут получить более полную и разнообразную информацию о самых распространённых и редких именах среди новорождённых, передаёт BaigeNews.kz.

В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, в списке популярных имён мальчиков произошли изменения. Из топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен мальчиков стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее эту строку на протяжении последних 10 лет (с 2014 года).

Среди девочек в 2024 году в первую десятку вошло имя Мариям, вытеснив из списка имя Амина.

Ранее раздел "Популярные имена" предоставлял информацию о топ-10 именах мальчиков и девочек за определённый год и месяц рождения. В расширенном функционале стал доступен выбор периода не только за месяц, но и квартал, полугодие, год либо определённый период. Также пользователи могут выбрать до топ-50 популярных/редких имен среди новорождённых в разрезе национальностей и регионов.