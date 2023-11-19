Названы самые опасные пароли 2023 года

Разработчики менеджера паролей NordPass совместно с исследователями информационной безопасности составили топ-20 паролей, которые наиболее часто использовались людьми в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

На первом месте оказался пароль, состоящий из цифр 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Он в 2023 году использовался пользователями NordPass 4 524 867 раз. На втором месте – слово "admin". Частота использований – 4 008 850 раз. Условная "бронза" досталась паролю "12345678" с частотой использования 1371152 раза. В топ-5 также вошли "123456789" и "1234" с частотой использования 1213047 и 969811 раз соответственно. Время взлома всех паролей – одна секунда.

Ниже расположились пароли "12345" (728 414 раз), "password" (710 321 раз), "123" (528 086 раз), "Aa123456" (319 725 раз), "1234567890" (302 709 раз), "UNKNOWN" (240 377 раз), "1234567" (234 187 раз), "123123" (224 261 раз), "111111" (191 392 раза), "Password" (177 725 раз), "12345678910" (172 502 раза), "000000" (168 653 раза),"admin123" (159 497 раз), "****" (152 497 раз), а также "user" (146 233 раза).

Все, кроме двух перечисленных комбинаций, взламываются системами перебора примерно за одну секунду. Исключениями стали пароли "admin123" и "UNKNOWN" – на их взлом уходит 11 секунд и 17 минут соответственно.