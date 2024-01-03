Названы самые общительные жители регионов Казахстана

Жители Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областей названы самыми общительными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт экономических исследований.

В рамках совместной Программы обмена знаниями и опытом правительства РК и Азиатского банка развития была проведена оценка качества социальных связей между людьми. Как показали опросы жителей сёл и городов Казахстана, при возникновении сложной ситуации в жизни большинство (а именно 90,8%) могут рассчитывать на помощь родственников или друзей.

66,6% опрошенных заявили, что часто встречаются с друзьями, родственниками или коллегами по работе. При этом, лидерами по частоте общения стали Кызылординская (78,3%), Атырауская (76,1%) и Актюбинская (74,7%) области. Аутсайдерами – Астана (57%), область Абай (57,3%) и Павлодарская область (59,0%).

Также отмечается, что крепость социальных связей высоко оценивают в Туркестанской области и области Жетысу. Самой неблагоприятной относительно качества социальных связей названа область Улытау.