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Названы самые коррумпированные регионы в Казахстане
Всего за два месяца в Казахстане уже зарегистрировано 438 коррупционных преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
За январь-февраль текущего года в стране зарегистрировали 438 уголовных коррупционных преступлений - на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Для справки: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 435 таких преступлений, с годовым ростом на 8,5 процента.
Больше всего уголовных коррупционных преступлений зарегистрировали в Алматы и в Астане: по 51 случаю в каждом городе, плюс 2 процента и 6,3 процента соответственно.
В числе антилидеров также оказались Костанайская (40 случаев, против 21 годом ранее) и Туркестанская (37 случаев, против 39 год назад) области и Шымкент (36 случаев, против 23 годом ранее).
Меньше всего подобных преступлений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.
37,4% уголовных коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: с начала года зарегистрировали 164 случая — на 45,1 процента больше, чем годом ранее.
"Популярны" среди преступников также были получение взятки (141 случай, минус 6,6 процента за год), мошенничество в сфере коррупции (39 случаев, минус 30 процентов), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (24 случая, минус 42,9 процента) и посредничество во взяточничестве (22 случая — сразу в 4,4 раза больше, чем год назад).
Численность лиц, в отношении которых вынесено постановление о признании подозреваемыми, достигла 301 — на 25,4 процента больше, чем годом ранее. Из них были выявлены 243 лица, совершивших преступление, в том числе 159 лиц были преданы суду.
Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались сотрудники органов внутренних дел: 43 человека, против 15 годом ранее. Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (26 человек), сотрудники комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел (три человека) и Агентства по финансовому мониторингу (три человека), служащие министерства здравоохранения (три человека) и министерства индустрии и инфраструктурного развития (также три человека).
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