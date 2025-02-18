В прошлом году алматинские врачи за счет средств ОСМС провели операции с использованием высоких технологией на сумму 25,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В алматинском филиале Фонда медицинского страхования рассказали о самых дорогих операциях, которые провели застрахованным гражданам в клиниках города.

Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы, средняя стоимость – 77,5 млн тенге

Самая дорогостоящая операция – это имплантация искусственного левого желудочка сердца (LVAD). Она является спасением для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которым противопоказана трансплантация сердца. Устройство помогает сердцу перекачивать кровь по организму, значительно продлевая жизнь пациента. По мнению врачей, миниатюрный насос размером с батарейку выполняет функцию левого желудочка, но у человека с таким устройством отсутствует привычный пульс.

Раньше пациенты с таким диагнозом доживали, сколько позволяют резервные возможности. Такие операции не каждая страна может себе позволить из-за дороговизны, а в Казахстане ее проводят в рамках ОСМС.

Клипирование митрального отверстия, средняя стоимость – 17 млн тенге

В прошлом году в Алматы впервые провели эндоваскулярное клипирование митрального клапана с помощью системы MitraClip. Этот метод – альтернатива сложным открытым операциям на сердце и предназначен для пациентов, которым противопоказано традиционное хирургическое вмешательство. Специальное устройство соединяет створки клапана, уменьшая регургитацию крови.

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток, средняя стоимость – 16,9 млн тенге

Трансплантации стволовых клеток используется при тяжелых заболеваниях крови, когда костный мозг не способен вырабатывать здоровые клетки. Также метод применяется при лечении рака, когда клетки крови повреждаются химиотерапией. Эффективность таких операций составляет от 54 до 73%..

Трансплантация печени, стоимость – средняя соимость 8,6-9,6 млн тенге

Трансплантация печени – высокорисковая операция, так как печень отвечает за множество жизненно важных функций организма. Поиск донора, сложная хирургия и длительная реабилитация делают эту процедуру сложной.

В прошлом году в Алматы за счет ОСМС врачи пересадили печень 46 пациентам.

Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора, средняя стоимость – 8,3 млн тенге

Это устройство помогает предотвратить внезапную остановку сердца у пациентов с высоким риском сердечных аритмий. Имплантированные дефибрилляторы нового поколения подключаются к системе удаленного мониторинга, что позволяет врачам контролировать состояние пациента дистанционно. В 2024 году алматинские врачи провели 629 таких операций.

Имплантация электромагнитного слухового аппарата, стоимость – 7,6 млн тенге

Слуховой имплант – это миниатюрное устройство, которое напрямую стимулирует слуховой нерв, позволяя вернуть слух людям с тотальной глухотой или тяжелой степенью тугоухости. Благодаря этой сложной процедуре пациенты снова могут слышать и полноценно общаться.

Эндоваскулярная замена аортального клапана, стоимость – 6,5 млн тенге

Эта операция необходима пациентам с тяжелыми нарушениями работы аортального клапана. Во время вмешательства нефункционирующий клапан заменяют на биологический или механический протез, что позволяет восстановить нормальное кровообращение. После успешной операции пациент может прожить без повторного вмешательства 20-30 лет

Эндоваскулярная эмболизации или окклюзия сосудов головы и шеи, стоимость - 5,9 млн тенге

Эмболизация – это современный метод лечения аневризм сосудов головного мозга. В ходе операции хирург вводит катетер и специальный материал, который перекрывает патологический сосуд, предотвращая его разрыв. В 2024 году алматинские нейрохирурги провели 672 таких операций.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация, средняя стоимость – 5,5 млн тенге

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)– инвазивный метод, применяемый в случаях, необходимых для поддержания жизни человека. Применение этого метода подразумевает, своего рода, временную замену функций собственных органов пациента - сердца и легких.

Прибегают к ЭКМО в крайних случаях, когда ни лекарственная терапия, ни аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ни другие методы лечения не дают желаемых результатов.