Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры

Фото: pixabay.com

Удобство использования мессенджера в повседневной жизни напрямую зависит от системы безопасности каждого конкретного приложения, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков, передаёт BaigeNews.kz.

"Самыми безопасными по исследованиям, но наименее удобными по мнению пользователей являются Signal, Threema, Wickr Me. Однако даже у самых защищенных мессенджеров случаются утечки", — отметил собеседник агентства.

Он привёл в пример ситуацию августа текущего года: произошла утечка порядка двух тысяч номеров и кодов подтверждения из-за взлома компании, которая предоставляла услуги мессенджеру Signal.

"Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня", — отметил эксперт.

В Viber безопасность обеспечивается за счёт сквозного шифрования во всех переписках и возможности добавить контакт без передачи данных на серверы компании. В Telegram реализован свой уникальный протокол MTProto, тогда как метод сквозного шифрования доступен только для секретных чатов.

Он добавил, что WhatsApp и Telegram имеют доступ к контактам и хранят информацию о контактах на отдельном сервере.

Кроме того, Viber предусматривает частичное шифрование метаданных (действий пользователя в приложении, способных сформировать цифровой отпечаток личности), которое не обеспечивается в WhatsApp и Telegram. С другой стороны, Viber собирает значительно больше метаданных, чем упомянутые выше мессенджеры, резюмировал Слободчиков.