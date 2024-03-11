Названы самые бедные регионы Казахстана

Денежные доходы казахстанцев в третьем квартале 2023 года составили 298,2 тысячи тенге в среднем на душу населения - сразу на 21,5 процента больше по сравнению с третьим кварталом 2022-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. По сравнению же со вторым кварталом 2023 года доходы населения выросли на 5,1 процента.

Для сравнения: годом ранее рост доходов населения составлял 16,5 процента за год и 3,1 процента за квартал.

В то же время уровень инфляции в третьем квартале 2023 года составлял 12,9 процента в годовом выражении и 1,7 процента в сравнении с предыдущим кварталом.

Доходы выше среднего по стране были зарегистрированы в 9 из 20 регионов Казахстана. Самый большой показатель был отмечен в Астане: 430,3 тысячи тенге в среднем на душу населения - на 27 процентов больше, чем годом ранее.

Второе место занял Алматы, где доходы населения за год выросли сразу на 34,1 процента, составив 392,1 тысячи тенге. Замыкает топ-3 Карагандинская область: 379,7 тысячи тенге на человека, рост за год - на 14,2 процента. В пятёрку лучших также вошли Восточно-Казахстанская (361,4 тысячи тенге) и Улытауская (353,3 тысячи тенге) области.

Наименьшие доходы населения были отмечены в Туркестанской области: 212,5 тысячи тенге на душу населения - на 35,8 процента больше, однако, чем в третьем квартале 2022 года. Следом идут Жамбылская область (213,7 тысячи тенге), Шымкент (221,8 тысячи тенге), Кызылординская (226,3 тысячи тенге) и Жетысуская (227,9 тысячи тенге) области.

В структуре доходов населения почти 75 процентов пришлось на доходы от трудовой деятельности: 223 тысячи тенге - на 23,6 процента больше, чем в третьем квартале 2022 года. Из них 193,6 тысячи тенге составили доходы от работы по найму, а 29,4 тысячи тенге - доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.

На социальные трансферты в структуре доходов пришлось 63 тысячи тенге, рост за год - на 14,3 процента. Из них пенсии составили 50,2 тысячи тенге, пособия - 11,5 тысячи тенге, стипендии - 1,1 тысячи тенге, АСП и жилищная помощь - 198 тенге в среднем на душу населения.

Материальная помощь от родственников и знакомых, а также алименты за год выросли на 24,4 процента, составив 6,9 тысячи тенге. На прочие доходы пришлось 5,2 тысячи тенге, из которых 1,4 тысячи тенге - на доходы от собственности, и 3,8 тысячи тенге - на прочие денежные поступления.