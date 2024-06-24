Названы регионы в Казахстане с наибольшим количеством ветхого жилья

По состоянию на конец 2023 года почти 30% жилищного фонда в стране введены до 1970 года, т. е. являются устаревшим, с возрастом более 50 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

По данным издания, в разрезе регионов наибольшая доля домов старше 50 лет наблюдается в Карагандинской (60,2%, или 58 тыс. домов), Восточно-Казахстанской (51,2%, или 55,6 тыс. домов) и Павлодарской (49% или 37,2 тыс. домов) областях. То есть до половины жилфонда и более в этих регионах построено до 1970 года — очень нездоровая ситуация.

“К примеру, в Алматы ситуация имеет иную специфику, хотя и считается не менее неприятной. Так, в мегаполисе доля жилья возрастом старше полувека составила 25,2%, что не так много в процентном соотношении, однако это сразу 42,9 тыс. домов — то есть больше, чем в некоторых регионах с самой критической долей "старья". Учитывая, что в Алматы проживает больше всего населения по РК, и сам по себе жилищный фонд города является весьма обширным, такой показатель также весьма неблагоприятен и небезопасен”, - говорится в сообщении.

В целом, дома старше 50 лет явно можно считать достаточно ветхими, а проблема, особенно с учётом сейсмоопасности южного мегаполиса, требует скорейшего решения.