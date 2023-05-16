Названы регионы с самой высокой рождаемостью в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Казахстане впервые за последние 20 лет годовая численность новорождённых уменьшилась на 9,5 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. В прошлом году казахстанки родили 403,9 тысячи младенцев - на 42,6 тысячи меньше, чем в самом "урожайном" на малышей 2021 году. При этом важно отметить: пандемийные" 2020 и 2021 годы показали всплеск рождаемости. На фоне этого беби-бума показатели 2022 года выглядят сниженными, хотя по сути они просто вернулись к уровню времен "доковидного" 2019 года.

"Лидирующим по численности новорождённых регионом остаётся Туркестанская область, где в прошлом году на свет появились 58,2 тысячи малышей (минус 10,5 процента к 2021 году). На втором месте Алматы с показателем 36,1 тысячи человек (минус 4,8 процента), на третьем - Алматинская область, в роддомах которой зафиксировали рождение 34,9 тысячи маленьких казахстанцев", - говорится в сообщении.

Что же касается текущего года, в первом его квартале цифры были почти аналогичными январю-марту 2022 года. В стране родилось 93,5 тысячи младенцев, против 93,6 тысячи в первом квартале прошлого года.

Важно отметить: если рассматривать относительные показатели, то они демонстрируют совсем незначительную тенденцию спада. Так, суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько детей в среднем родила бы женщина при сохранении уровня рождаемости, в прошлом году составил 3,05. То есть показатель остаётся более 3, как и в 2020-2021 годах, хотя ранее он был стабильно меньше.

Общий коэффициент рождаемости в 2022 году составил 20,6, против 23,5 в 2021 году. По этому индикатору, характеризующему соотношение численности новорождённых к общей численности населения, Казахстан вернулся к показателю 15-летней давности. В 2007 году этот коэффициент был равен 20,8. Впрочем, здесь важно понимать, что такой скачок показателя объясняется именно беби-бумом двух предыдущих лет, который прибавил к населению страны сразу 873 тысячи младенцев. Население стремительно выросло, и соотношение этой новой цифры с численностью рождённых в 2022 году дало такой результат.

Чтобы показать, как рождаемость в целом влияет на демографическое положение в стране, статистики используют коэффициент естественного прироста населения. В прошлом году этот показатель был равен 13,8. Он говорит о том, что рождаемость в стране перекрывает естественную убыль населения. В то же время стоит отметить, что коэффициент естественного прироста в РК снижается уже восьмой год подряд, в 2014 году он составлял 15,5. Такая ситуация объясняется тем, что в стране помимо бума рождаемости также наблюдается и тенденция старения населения, да и смертность в период пандемии сказалась на цифрах не лучшим образом.

По показателям рождаемости регионы Казахстана можно условно разделить на две категории: юг и запад, где статистики фиксируют высокие показатели, а также север, восток и центр, где новорождённых появляется на свет значительно меньше.

На первом месте в рейтинге регионов по коэффициенту рождаемости в 2022 году была Мангистауская область с показателем 28,5. Напомним: в среднем по республике этот коэффициент составил 20,6. Второе место заняла густонаселённая Туркестанская область (27,7), третье - Шымкент (27,1). Среди регионов - аутсайдеров по рождаемости оказались Северо-Казахстанская (11), Костанайская (12,4) и Восточно-Казахстанская (13) области.

Помимо отката после беби-бума, снижение рождаемости в республике обусловлено рядом социальных и демографических факторов. Некоторые из них объясняют статистические данные. Во-первых, в прошлом году в Казахстане более чем на 8 процентов уменьшилось число браков. За 2022 год было заключено 128,4 тысячи брачных союзов (против 140,3 тысячи в 2021 году). Если сравнивать количество новых семей с "допандемийным" 2019 годом, то падение в относительных данных будет таким же - минус 8 процентов. Действительно, жениться и выходить замуж стали меньше.

Во-вторых, в связи с урбанизацией и постепенно меняющейся социальной ролью женщины в стране увеличивается возраст вступления девушек в первый брак. Это в свою очередь сдвигает возрастные сроки рождения детей. Если в 2018 году возраст рожениц в среднем по стране составлял 28,7 года, то к концу 2022 года он увеличился до 31,5 года. А в городах этот показатель был ещё выше: в 2018 году - 29 лет, в 2022 году - 31,9 года. В крупных городах женщины рожали в целом на пару лет позже: в Астане - в 32,5 года, в Алматы - в 32,3 года.