Названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на референдум по АЭС

В Центризбиркоме озвучили новые данные по явке на референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 57,68 % от общего количества граждан, включенных в списки.

Самая высокая явка зафиксирована в Туркестанский области – 70,73 %, Актюбинской области – 68,41 %, Восточно-Казахстанской области – 68,33%, Костанайской области – 67,57 %. Самая низкая явка - в Алматы -20,57 %.

1. по области Абай – 58,12 %

2. по Акмолинской области – 63,50 %

3. по Актюбинской области – 68,41 %

4. по Алматинской области – 64,09 %

5. по Атырауской области – 56,61 %

6. по Западно-Казахстанской области – 60,82 %

7. по Жамбылской области – 53,58 %

8. по области Жетiсу – 58,86 %

9. по Карагандинской области – 62,86 %

10. по Костанайской области – 67,57 %

11. по Кызылординской области – 76,15 %

12. по Мангистауской области – 47,70 %

13. по Павлодарской области – 58,70 %

14. по Северо-Казахстанской области – 60,15 %

15. по Туркестанский области – 70,73 %

16. по области Ұлытау – 63,85 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 68,33%

18. по г. Астана – 46,30 %

19. по г. Алматы – 20,57 %

20. по г. Шымкент – 66,48 %

В ЦИК также сообщили, что в 16:00 по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава.

Ранее сообщалось о явке по состоянию на 14:00. Тогда стало известно, что уже проголосовали больше половины казахстанцев.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

После голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.а также главы министерств.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).