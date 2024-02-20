Названы регионы с повышенными рисками подтопления из-за паводков

Паводко-опасные регионы перечислил на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По синоптическому прогнозу в третьей декаде февраля осадки на большей части страны ожидаются в виде снега, на юге страны осадки в виде дождя, мокрого снега.

"Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, наличие ледяной корки на поверхности почвы, а также ледовые режимы рек дана предварительная оценка паводко-опасных регионов. С повышенными рисками – Карагандинская, Улытауская Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская и Туркестанская области", - сообщил министр.

По данным Нысанбаева, к регионам со средними рисками относятся Жетысу, Жамбылская и Павлодарская области.

Основной прогноз на период половодья "Казгидромет" предоставит до 5 марта текущего года, далее прогнозы будут предоставляться еженедельно.