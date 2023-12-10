Названы регионы с худшими дорогами

За январь–октябрь 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере строительства автомобильных и железных дорог достигли 274,1 млрд тг — сразу на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Большая часть инвестиций пришлось на строительство автомобильных дорог: 226,1 млрд тенге (рост - 23,4%). В том числе капвложения в сектор строительства дорог и автомагистралей составили 170,6 млрд тенге, в сферу деятельности по организации строительства, реконструкции, ремонта, платного движения и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения — 55,5 млрд тенге.

На строительство железных дорог и метро пришлось 48 млрд тенге, против 9,1 млрд тенге в прошлом году..

Больше всего инвестиций в строительство дорог пришлись на Карагандинскую область: 62 млрд тенге. На второй и третьей строчках оказались Жетысуская (58 млрд тенге) и Западно-Казахстанская (33,7 млрд тенге) области.

Меньше всего средств было вложено в Улытауской области: 96,3 млн тенге.

По данным минтранспорта, ежегодно на содержание дорог страны требуется финансирование в объёме 60 млрд тенге. Для снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряются платные участки. На сегодняшний день платная система введена на 3,2 тыс. км автомобильных дорог. За 11 месяцев сборы составили более 26 млрд тенге. В следующем году планируется внедрить платность дополнительно ещё на 1,2 тыс. км дорог РК.

Доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2022-м составила 91%, в 2021 году — 90%.

В региональном разрезе в 2022 году наибольшая доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии была у Жетысуской области: 99%.

В тройке лидеров также оказались Павлодарская (95%) и Туркестанская (95%) области.

Худшие показатели у Абайской (77,9%), Улытауской (78,3%) и Западно-Казахстанской (85,6%) областей.