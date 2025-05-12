Названы регионы-лидеры по подростковой беременности в Казахстане
В этих регионах коэффициент рождаемости среди девушек в возрасте 15–19 лет превышает средний по стране уровень.
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В Казахстане наибольшее число случаев подростковой беременности регистрируется в Мангистауской, Костанайской, Алматинской и Туркестанской областях. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила руководитель управления охраны здоровья матерей департамента охраны матери и ребенка МЗ РК Шакизат Халыкова, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы оцениваем ситуацию по показателю на тысячу девушек соответствующего возраста. Разница между регионами обусловлена как социальными, так и культурными факторами", - отметили Шакизат Халыкова.
Кроме того, Халыкова сообщили, что уровень рождаемости в стране продолжает снижаться. По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году он составил 18,2%, что ниже показателей предыдущих лет. Только за первые четыре месяца текущего года зарегистрировано на 10 тысяч меньше новорождённых, чем за аналогичный период 2023-го.
"Снижение рождаемости связано с демографическим спадом начала 2000-х годов — сегодня в репродуктивный возраст входят малочисленные поколения того времени", - рассказала Шакизат Халыкова.
Также озвучены данные о бесплодии: около 29 тысяч женщин в стране состоят на учёте с этим диагнозом. Шакизат Халыкова подчеркнула, что не всем показано ЭКО и не все пары обращаются за помощью в государственные учреждения.
"Есть те, кто обследуется анонимно в частных клиниках, особенно это касается мужчин. Поэтому реальная картина может отличаться от официальной статистики", - добавила спикер.
По словам Халыковой, женское население репродуктивного возраста в Казахстане составляет от 4 до 8 миллионов человек, включая около одного миллиона подростков 15–18 лет.
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