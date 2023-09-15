Названы регионы-лидеры по числу поданных заявлений на банкротство

Названы регионы-лидеры Казахстана по числу поданных от физических лиц заявлений на банкротство, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", всего от казахстанцев с марта 2023 года поступило свыше 65 тысяч заявлений на банкротство, из них более 11 тысяч получили предварительное одобрение.



"Больше всего заявок поступает из Туркестанской области, Алматинской области и Алматы. Меньше всего в области Улытау и Северо-Казахстанской области", - сказал руководитель управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками КГД Минфина РК Ерлан Далбин.

В Казахстане процедура внесудебного банкротства стартовала в марте 2023 года. До вступления закона в силу свыше 1,5 миллиона казахстанцев имели просрочку по кредитам.

C 4 сентября начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами. По данным Комитета госдоходов, таковыми признаны 309 человек на сумму 435 миллионов тенге. Эти граждане получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признании банкротом через sms-уведомление по сервису 1414, а также сведения по ним размещены на сайте egov.kz.

"Самым молодым банкротом сегодня является житель Кызылординской области, ему 23 года, с суммой долга более миллиона тенге. А самым пожилым - 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность в сумме более трёх миллионов тенге", - сообщили в КГД.

В ведомстве напомнили, что признанные банкротами лица не смогут получить новый кредит в течение пяти лет и в их отношении будет проводиться финансовый мониторинг в течение трёх лет.